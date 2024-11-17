41 миллиард евро ВВП Германии под угрозой из-за торговой политики Трампа

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономика Германии может понести потери в размере до 1% ВВП, что эквивалентно 41,2 миллиарда евро, из-за импортных пошлин, которые, как ожидается, введет будущий президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил президент Бундесбанка Йоахим Нагель.

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"Если тарифные планы будут реализованы, это вполне может стоить нам одного процента экономического производства в Германии", — отметил Нагель в интервью еженедельнику Die Zeit.

По его мнению, введение таких тарифов будет особенно ощутимо на фоне стагнации в немецкой экономике, которая в этом году не демонстрирует роста и, вероятно, в следующем также вырастет менее чем на 1%.

"Если бы новые тарифы действительно появились, мы могли бы даже скатиться на отрицательную территорию", — добавил президент Бундесбанка.

Издание Die Zeit также акцентировало внимание на том, что в условиях нарастающего экономического кризиса правительство Германии переживает трудности, в то время как Соединенные Штаты, являющиеся ее главным торговым партнером, выбирают президента с протекционистскими настроениями.

Несмотря на это, Европа продолжает активно импортировать американские товары. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о своем разговоре с Дональдом Трампом, в ходе которого поднимала вопрос о необходимости увеличения поставок американского СПГ, ссылаясь на преобладание российских поставок.

Также стоит отметить, что Министерство экономики Германии запретило государственным терминалам СПГ принимать грузы из России.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



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