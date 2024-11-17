Россия значительно сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

За период с января по сентябрь текущего года Россия уменьшила объем импорта нефтепродуктов из Казахстана в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом в 2022 году, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, CC BY-SA 4.0

Импорт составил 46,2 миллиона долларов, согласно данным казахстанской статистической службы.

В сентябре Россия приобрела казахстанских нефтепродуктов на сумму 5,1 миллиона долларов.

Наибольшее количество казахстанских нефтепродуктов в этом году в январе-сентябре закупили Нидерланды — на сумму 355,4 миллиона долларов, следом идут Турция и Киргизия — 103,6 миллиона и 49,2 миллиона соответственно.

Россия занимала четвертую позицию, а замкнул пятерку Узбекистан с показателем 43,3 миллиона долларов. Кроме того, в этом году Россия значительно сократила закупки нефти у Казахстана — до 5,8 миллиона долларов. Однако объем поставок мазута увеличился почти в два раза — до 775 тысяч долларов, а закупки дизельного топлива возросли в 1,7 раза — до 3,9 миллиона долларов.

Также Россия продолжала приобретать у Казахстана природный газ и его конденсаты, но объемы закупок газа сократились в 2,5 раза — до 57,3 миллиона долларов, а конденсата в 1,9 раза — до 5,8 миллиона долларов.

Уточнения

Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов.



Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.