Победа Дональда Трампа на выборах президента США привела к росту криптовалют

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Биткоин начал быстро расти после победы Трампа, сообщают "Известия".

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Победа Трампа на выборах привела к росту криптовалют, включая биткоин.

Общая стоимость всех биткоинов составляет $1,8 трлн, обгоняя крупнейшую нефтяную компанию Saudi Aramco.

Вашингтон присматривается к биткоину, опасаясь его использования для обхода ограничений и отмывания денег.

Трамп поддерживает биткоин и рынок цифровых валют, привлекая средства криптотрейдеров на предвыборную кампанию.

Криптоориентированная политика Трампа может привести к росту биткоина и возвращению криптокомпаний в США.

Биткоин может достичь символической стоимости в $1 млн к декабрю 2026 года благодаря ограничению предложения актива на рынке.

Инвесторы отмечают падение цен на золото на фоне роста биткоина.

Аналитики сомневаются, что криптовалюты когда-либо заменят доллар, евро или рубль из-за их неуправляемости и волатильности.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



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