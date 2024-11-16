Какие психологические факторы влияют на рыночные колебания

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестконсультант назвал влияющие на рыночные колебания психологические факторы, сообщают "Известия".

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Инвестиционный консультант Никита Мурлейкин рассказал о психологических факторах, влияющих на инвестиционные решения.

Страх потери денег может привести к продаже активов, даже если они имеют потенциал для роста.

Жадность может заставить инвесторов покупать активы по завышенным ценам.

Эффект стадности может привести к формированию рыночных пузырей и обвалов активов.

Неприятие потерь может привести к удержанию активов, даже если они не представляют инвестиционной привлекательности.

Самоуверенность может привести к рискованным решениям и потерям.

Фундаментальный анализ помогает оценить успешность компании и ее потенциал для развития.

Изучение финансовых отчетов компании и отслеживание экономических новостей также важны при выборе объекта для инвестирования.

Уточнения

Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



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