Какие психологические факторы влияют на рыночные колебания

Инвестконсультант назвал влияющие на рыночные колебания психологические факторы, сообщают "Известия".
Инвестиционный консультант Никита Мурлейкин рассказал о психологических факторах, влияющих на инвестиционные решения.
Страх потери денег может привести к продаже активов, даже если они имеют потенциал для роста.
Жадность может заставить инвесторов покупать активы по завышенным ценам.
Эффект стадности может привести к формированию рыночных пузырей и обвалов активов.
Неприятие потерь может привести к удержанию активов, даже если они не представляют инвестиционной привлекательности.
Самоуверенность может привести к рискованным решениям и потерям.
Фундаментальный анализ помогает оценить успешность компании и ее потенциал для развития.
Изучение финансовых отчетов компании и отслеживание экономических новостей также важны при выборе объекта для инвестирования.
Психоло́гия — гуманитарная научная дисциплина, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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