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Конфликт на Украине привёл к экономическим выгодам для США и ущербу для Евросоюза

0:53
Экономика

По словам австрийского эксперта Эдуарда Штайнера, США ободрали Евросоюз как липку, сообщает EADaily.

Конфликт на Украине привёл к экономическим выгодам для США и ущербу для Евросоюза
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

США стали безусловным экономическим победителем в украинском конфликте, считает эксперт Эдуард Штайнер.

Конфликт на Украине привел к экономическим выгодам для США и ущербу для ЕС.

Военная промышленность США получила наибольшую выгоду от конфликта.

ЕС частично финансирует производство вооружений в США для Украины из-за недостатка мощностей в странах Евросоюза.

Немецкая экономика может потерять до 1% ВВП из-за импортных пошлин, обещанных Дональдом Трампом.

Европа продолжает активно закупать американские товары, включая СПГ.

Минэкономики Германии запретило государственным терминалам СПГ принимать грузы из России.

 

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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