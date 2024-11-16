По словам австрийского эксперта Эдуарда Штайнера, США ободрали Евросоюз как липку, сообщает EADaily.
США стали безусловным экономическим победителем в украинском конфликте, считает эксперт Эдуард Штайнер.
Конфликт на Украине привел к экономическим выгодам для США и ущербу для ЕС.
Военная промышленность США получила наибольшую выгоду от конфликта.
ЕС частично финансирует производство вооружений в США для Украины из-за недостатка мощностей в странах Евросоюза.
Немецкая экономика может потерять до 1% ВВП из-за импортных пошлин, обещанных Дональдом Трампом.
Европа продолжает активно закупать американские товары, включая СПГ.
Минэкономики Германии запретило государственным терминалам СПГ принимать грузы из России.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.