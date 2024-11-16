В расчётах с азиатскими странами доля рубля выросла на 40%

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рубль теперь составляет 43,6% в валютной номенклатуре, используемой при расчетах за импорт из стран Азии в третьем квартале текущего года.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

На фоне блокировки торговых операций с евро и долларом в российском биржевом пространстве, национальная валюта впервые преодолела психологически значимую отметку в 40% в этом сегменте, сообщает РБК.

По информации регулятора, восточное направление стало ключевым для внешнеэкономической деятельности отечественного бизнеса и банковского сектора в этом году.

Использование американской и европейской валюты для расчетов по азиатскому направлению стабильно снижается и в третьем квартале достигло минимального уровня — чуть более 12 процентов.

Изменения в валютной структуре взаиморасчетов за экспорт и импорт начали происходить два года назад после введения санкций со стороны США и Евросоюза в ответ на начало спецоперации России на Украине.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и в зависимости от контекста (денежные знаки, средства на счетах).





Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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