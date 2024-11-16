Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует внедрить дополнительные инициативы для поддержки сектора детских товаров в оставшиеся месяцы текущего года.
Об этом сообщил министр Антон Алиханов на заседании организационного комитета Всероссийского конкурса "Родная игрушка", пишет ТАСС.
Он отметил, что рынок детских игрушек в России демонстрирует положительную динамику, с увеличением объемов производства на 13% в 2023 году. Тем не менее, доля российских производителей на этом рынке всё ещё остается достаточно низкой.
Алиханов также упомянул, что в правительстве сейчас разрабатывается стратегический план мероприятий по развитию детских товаров на следующие шесть лет. В рамках этого плана предусмотрено создание реестра российских литературных и мультипликационных персонажей.
Одним из ключевых аспектов initiatives станет поддержка отечественных производителей через регионы, с использованием единой региональной субсидии.
Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.
Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.
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Чтобы правильно проверить масло, важно соблюдать рекомендации — от температуры двигателя до выбора места и частоты проверки.