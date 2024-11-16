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Минпромторг готовит меры поддержки для индустрии детских игрушек

1:07
Экономика

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует внедрить дополнительные инициативы для поддержки сектора детских товаров в оставшиеся месяцы текущего года.

Минпромторг готовит меры поддержки для индустрии детских игрушек
Фото: www.flickr.com by vincent desjardins, CC BY 2.0

Об этом сообщил министр Антон Алиханов на заседании организационного комитета Всероссийского конкурса "Родная игрушка", пишет ТАСС.

Он отметил, что рынок детских игрушек в России демонстрирует положительную динамику, с увеличением объемов производства на 13% в 2023 году. Тем не менее, доля российских производителей на этом рынке всё ещё остается достаточно низкой.

Алиханов также упомянул, что в правительстве сейчас разрабатывается стратегический план мероприятий по развитию детских товаров на следующие шесть лет. В рамках этого плана предусмотрено создание реестра российских литературных и мультипликационных персонажей.

Одним из ключевых аспектов initiatives станет поддержка отечественных производителей через регионы, с использованием единой региональной субсидии.

Уточнения

Инициатива (от лат. initium — начало) — принятие самостоятельного решения человеком, форма проявления его общественной активности.

Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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