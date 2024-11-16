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Страны G7 подтвердили, что хотят раздавить Россию санкциями

0:31
Экономика

Главы стран G7 подтвердили, что выступают за нанесение РФ ущерба при помощи введения санкций и экспортного контроля.

Страны G7 подтвердили, что хотят раздавить Россию санкциями
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Также будут применяться и другие действенные меры.

Власти нашей страны же неоднократно говорили о том, что Россия справится с давлением из-за ограничений, которое Запад стал оказывать несколько лет назад. Российские политики уверены, что у Запада нет столько мужества, чтобы признать провал антироссийских санкций, пишет РИА Новости.

Уточнения

Больша́я семёрка (англ. Group of Seven — «Гру́ппа семи́», G7), (до исключения России  Больша́я восьмёрка) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, США и до 2014 года Россию.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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