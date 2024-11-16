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Росрыболовство считает, что дефицит икры в стране искусственный — кто-то захотел заработать

1:09
Экономика

В России дефицита красной икры не наблюдается, и ее подорожание не имеет обоснований. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов в интервью журналистам, пишет "Интерфакс".

Росрыболовство считает, что дефицит икры в стране искусственный — кто-то захотел заработать
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Он отметил, что Федеральная антимонопольная служба провела расследование, ожидаются результаты.

По словам Соколова, объем вылова в текущем году оказался ниже рекордных показателей прошлого года, однако это обстоятельство не привело к образованию дефицита.

Он также уточнил, что емкость рынка красной икры в стране составляет от 12 до 24 тысяч тонн. На данный момент произведено 12 тысяч тонн дикой икры.

К этому объему добавляется и аквакультурная икра, поскольку на данный момент выращивается 150 тысяч тонн лососевых. Да, от них получается меньше икры, чем от диких, поскольку значительная часть идет на переработку в мясные продукты. Но всё-таки ее можно получить.

В целом российский рынок остается обеспеченным икрой. 

Уточнения

Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих.
 

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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