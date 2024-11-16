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В России вырастут цены на импортные стройматериалы

1:13
Экономика

За последние шесть месяцев цены на импортные отделочные материалы увеличились на 20-25%, в то время как стоимость отечественных аналогов возросла только на 10%, сообщает ТАСС.

В России вырастут цены на импортные стройматериалы
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under public domain

Специалисты предполагают, что в 2025 году цены на зарубежные строительные материалы вырастут ещё на 10-15%.

Ожидается, что повышение цен затронет в первую очередь товары премиум-сегмента. Главная причина роста стоимости заключается в усложнении логистики и проведения платежей.

Кроме того, увеличение ключевой ставки Центрального банка РФ создаёт дополнительную финансовую нагрузку на поставщиков, работающих с Россией.

Несмотря на рост цен на импортные стройматериалы, стоимость строительных материалов экономкласса должна остаться стабильной, так как импортозамещение оказывает минимальное влияние на эту категорию товаров.

В целом себестоимость строительства жилья в России продолжает расти быстрее, чем цены на него. Рост стоимости наблюдается во всех составляющих: трудовые ресурсы, стройматериалы и земельные участки.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Премиум относится к сегменту брендов, продуктов или услуг компании, которые несут реальную или воображаемую прибавочную стоимость в верхней части среднего и высокого ценового диапазона. Эта практика предназначена для использования склонности покупателей предполагать, что дорогие товары пользуются исключительной репутацией или представляют исключительное качество и отличие.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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