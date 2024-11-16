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В России введут 3% сбор за распространение интернет-рекламы

Экономика

Власти РФ готовят новый пакет поправок к Федеральному закону "О рекламе", которые предусматривают внедрение 3-процентного сбора за размещение интернет-рекламы.

В России введут 3% сбор за распространение интернет-рекламы
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

Ожидается, что изменения затронут и интернет-ресурсы, у которых суточная аудитория превышает 200 тысяч пользователей из России.

Для определения числа посетителей агрегаторы товаров и услуг будут обязаны установить специальный счетчик, предоставляемый Роскомнадзором, как сообщает РБК.

Одной из предложенных поправок является введение отчислений в размере 3% от квартальных доходов, получаемых от услуг по размещению рекламного контента в интернете.

Согласно проекту документа, полученные средства планируется направить на государственную поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения, зарегистрированного в соответствующем реестре.

Если депутаты Госдумы РФ примут эти изменения в их нынешнем виде, они начнут действовать с 1 апреля следующего года.

Контроль за соблюдением новых норм будет осуществлять Роскомнадзор. Однако детали администрирования и порядка уплаты сбора еще предстоит определить правительству РФ в рамках данной законодательной инициативы.

Уточнения

Интернет-реклама — реклама, размещаемая в сети Интернет.
 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, сокращённо РКН) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ. Роскомнадзор также регулирует защиту персональных данных и работу радиочастотной службы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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