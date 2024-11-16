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Итоги приватизации 90-х решили пересмотреть: кто достоин быть собственником

2:58
Экономика

Проблема приватизации в России всё чаще становится темой судебных рассмотрений. Эту тему сенатор Елена Афанасьева обсудила с экспертами.

Итоги приватизации 90-х решили пересмотреть: кто достоин быть собственником
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

Поднимались вопросы о вопиющих случаях, когда бизнесмены лишались своих объектов из-за якобы допущенных нарушений норм при оформлении документов на свой бизнес. Ясно, что львиная доля подобных историй приходится на курортные регионы: Крым, Ставрополье, Краснодарский край. Участники встречи выразили справедливое беспокойство, что бизнесмены, которые могут наблюдать такую практику, просто-напросто и перестанут инвестировать в отечественный турбизнес.

Сенатор как пример привела отель "Волна Ресорт энд спа", который находится в Сочи.

Генпрокуратура России подала иск к владельцам гостиничного комплекса, при этом заявив, что при приватизации этого имущества были найдены "некие нарушения закона". Позже владельцам объявили, что они пользуются землёй незаконно, да и к тому же строительство гостиничного комплекса "причинило вред местным почвенным беспозвоночным" (читай, дождевым червям). Исходя из этого вреда российским червякам, отель "Волна" в лице их владельцев должны государству, на минуточку, 14 млрд рублей (!). Кстати, за добросовестную работу, инвестиции и облагораживание территории владельцам согласились вернуть 3 млрд рублей. В результате нехитрых арифметических действий ясно, что хозяева гостиницы должны государству 11 млрд рублей.

Вот и выходит, что люди инвестировали в проект без малого 20 лет, развивали его, предоставляли рабочие места россиянам, платили налоги, а самое главное, давали возможность отдыхать гражданам РФ (и качественно отдыхать!). И теперь хозяева всё это теряют и оказываются в гигантской финансовой яме.

Присутствующий на заседании экономист Михаил Хазин сказал, что такое происходит не только на Кубани. Похоже произошло и в Кисловодске. Вообще, он называет всё это не иначе как "рейдерские захваты".

Не согласившись с решением суда, представители ООО "Волна ресорт энд спа" подали кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Судебное заседание состоится уже 21 ноября 2024 года.

Сенатор и депутаты заявили, что направят соответствующие запросы по итогам обсуждения данной темы.

Прежде всего, хочется услышать, а в интересах кого же происходит пересмотр приватизации 90-х? И так ли дождевые черви пострадали? Да и вообще, не является ли насмешкой над законом и российскими гражданами, опека над дождевыми червяками в ущерб российским людям?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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