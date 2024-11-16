Эксперты уверены, что при Трампе экономические отношения России и Китая станут проще

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Алексей Зубец выразил свою точку зрения по поводу перспектив юаневых переводов между Россией, Китаем и странами, поддерживающими Москву.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Он отметил, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США усилится экономическое давление на Китай, что, в свою очередь, снизит для Пекина мотивацию следовать американским санкциям.

Как пояснил Зубец, все юаневые переводы проходят через Bank of China, который контролирует корреспондентские счета в юанях банков по всему миру. Такая централизованная система вызывает сложности, поскольку китайская финансовая система гораздо более децентрализована, чем российская. В Китае нет прямого регулирования из одного центра, и Си Цзиньпин не может давать указания региональным банкам напрямую.

Однако, несмотря на это, Зубец отметил, что за последнее время Владимир Путин и Си Цзиньпин неоднократно встречались, обсуждая решение проблем с прохождением платежей. Эксперт подчеркнул, что для Китая важно решать эти вопросы, поскольку с приходом Трампа к власти давление на КНР возрастёт.

По его мнению, это приведёт к росту значения России в экономических отношениях с Китаем, а проблемы с платежами между странами будут решены, пишет "Рамблер".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й (с 2025) избранный президент США.



Си Цзиньпи́н — китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года.



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