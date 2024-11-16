Австрия готова пережить зиму без российского газа — хранилища заполнены на 90%

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрия готова заменить поставки российского газа поставками из других стран, заявил глава австрийского энергетического регулятора E-Control Альфонс Хабер в интервью DPA.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

По его словам, даже при полном прекращении поставок из России, ни в текущую, ни в следующую зиму австрийцы не останутся без отопления.

"Даже если Россия остановит свои поставки, ни этой, ни следующей зимой квартиры не останутся холодными", — заверил Хабер.

Хабер отметил, что газовые хранилища страны заполнены более чем на 90%. В случае необходимости Австрия сможет закупить сжиженный газ через Германию или Италию.

Уточнения

А́встрия — государство в Центральной Европе. Население составляет 8,858 млн человек (2019), площадь — 83 879 км².



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.