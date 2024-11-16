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Австрия готова пережить зиму без российского газа — хранилища заполнены на 90%

0:43
Экономика

Австрия готова заменить поставки российского газа поставками из других стран, заявил глава австрийского энергетического регулятора E-Control Альфонс Хабер в интервью DPA.

Австрия готова пережить зиму без российского газа — хранилища заполнены на 90%
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

По его словам, даже при полном прекращении поставок из России, ни в текущую, ни в следующую зиму австрийцы не останутся без отопления.

"Даже если Россия остановит свои поставки, ни этой, ни следующей зимой квартиры не останутся холодными", — заверил Хабер.

Хабер отметил, что газовые хранилища страны заполнены более чем на 90%. В случае необходимости Австрия сможет закупить сжиженный газ через Германию или Италию.

Уточнения

А́встрия — государство в Центральной Европе. Население составляет 8,858 млн человек (2019), площадь — 83 879 км². 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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