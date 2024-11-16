Австрия готова пережить зиму без российского газа — хранилища заполнены на 90%

Австрия готова заменить поставки российского газа поставками из других стран, заявил глава австрийского энергетического регулятора E-Control Альфонс Хабер в интервью DPA.
По его словам, даже при полном прекращении поставок из России, ни в текущую, ни в следующую зиму австрийцы не останутся без отопления.
"Даже если Россия остановит свои поставки, ни этой, ни следующей зимой квартиры не останутся холодными", — заверил Хабер.
Хабер отметил, что газовые хранилища страны заполнены более чем на 90%. В случае необходимости Австрия сможет закупить сжиженный газ через Германию или Италию.
А́встрия — государство в Центральной Европе. Население составляет 8,858 млн человек (2019), площадь — 83 879 км².
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