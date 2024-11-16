Доллар по 100 рублей и выше — новая реальность для российской экономики

По мнению экспертов, курс доллара на уровне 100 рублей и выше будет сохраняться как минимум в течение ближайших одного-двух кварталов.
Управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев отметил, что курс может колебаться в диапазоне от 97,5 до 100,5 рублей за доллар, с возможным ростом на 2-3% от текущих значений.
Старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк допускает, что российская валюта может временно ослабеть до уровня выше 100 рублей за доллар, тогда как аналитик фондового рынка УК "Альфа-Капитал" Алина Попцова считает, что уровень 98-100 рублей становится новой нормой.
Многие эксперты не исключают возможности дальнейшего падения рубля, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и неопределённости на внешних рынках, пишет РБК.
До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.
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