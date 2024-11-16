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150 тысяч и больше! Сколько зарабатывают трактористы в России

1:24
Экономика

Трактористы в России имеют три квалификационные категории и восемь тарифных разрядов. Оклад зависит от отрасли и региона. Например, работа в сложных климатических условиях оплачивается выше из-за региональных коэффициентов. Вахтовый метод и высокая квалификация также дают надбавки.

150 тысяч и больше! Сколько зарабатывают трактористы в России
Фото: freepik.com by grmarc, PDM

Средний заработок тракториста по стране составляет примерно 84 тысячи рублей, но многое зависит от города. В Москве — около 45 тысяч рублей в месяц, в Перми — до 55 тысяч, а в Казани и Санкт-Петербурге — около 42 тысяч. В Екатеринбурге, Красноярске и других городах средней полосы доход обычно составляет 30-35 тысяч рублей.

На Севере зарплаты выше: в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах трактористы могут получать более 60 тысяч рублей. В южных регионах, например, в Краснодаре, в сезон можно заработать свыше 150 тысяч рублей, пишет kp.ru.

Для работы требуется удостоверение тракториста-машиниста и водительские права нужной категории. Опыт управления экскаватором особенно востребован в Москве, где специалистов привлекают для уборки снега, укладки асфальта и строительных работ.

Уточнения

Тра́ктор (англ. tractor «тягач») — самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы.

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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