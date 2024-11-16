Список экономически значимых компаний России обновился

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство РФ обновило список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него четыре новые компании. Распоряжение N3275-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Интерфакс".

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

В новый перечень ЭЗО вошли две структуры одной из крупнейших российских компаний по производству и дистрибуции алкогольной продукции — ГК "Руст": оптовая торговля алкогольными напитками АО "Руст Россия" и производитель премиальной водки ООО "Русский стандарт водка".

Также в перечень ЭЗО вошла международная компания "ТПС Авиа Холдинг ЛТД", зарегистрированная в специальном административном районе на острове Октябрьский (Калининградская область). Эта структура является единственным владельцем ООО "Шереметьево Холдинг", который контролирует более 66% акций АО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ).

Также в список ЭЗО попало ООО "Уральские локомотивы" (Свердловская область), которое входит в холдинг "Синара — транспортные машины". Компания была создана в 2010 году как совместное предприятие группы "Синара" и немецкой компании Siemens, занималась производством пассажирских электропоездов "Ласточка", разработанных на базе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД".

К 2022 году "Ласточка" на 90% состояла из российских компонентов.

После ухода Siemens, который объявил о прекращении бизнеса в России в мае 2022 года, "Уральские локомотивы" разработали собственный отечественный скоростной поезд под названием "Финист".

Уточнения

Siemens AG (нем. Siemens Aktiengesellschaft, в русской традиции «Си́менс») — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи.



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