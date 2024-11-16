Австрия заявила, что Россия отключит газ во второй половине ноября

В пятницу, 15 ноября, Россия сообщила Австрии, что в субботу, 16 ноября, приостановит поставки газа через украинскую сторону, сообщает Reuters.
Это событие сигнализирует о быстро приближающемся завершении последних поставок газа из России в Европу.
В конце этого года планируется закрыть старейший маршрут экспорта российского газа в Европу — трубопровод, построенный ещё в советское время.
Приостановка Москвой поставок газа в Австрию, которая является основным получателем газа, означает, что теперь Россия будет поставлять значительные объёмы газа только в Венгрию и Словакию, причём в Венгрию — по трубопроводу из Турции.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что уведомление "Газпрома" о прекращении поставок ожидалось давно, и Австрия к этому готова — газовые хранилища достаточно заполнены.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
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