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Госдолг США достиг рекордного показателя в 36 трлн долларов

1:06
Экономика

Согласно данным сервиса US Debt Clock, государственный долг США впервые в истории превысил 36 триллионов долларов, сообщает ТАСС.

Госдолг США достиг рекордного показателя в 36 трлн долларов
Фото: flickr.com by David Goehring, CC BY 2.0

По состоянию на 15 ноября в базе данных сервиса в графе "совокупный государственный долг" зафиксирована сумма в 36 трлн долларов. Это рекордный показатель.

В начале января он составлял более 34 трлн долларов.

Республиканцы уже критиковали президента США Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.

В июне Международный валютный фонд (МВФ) в своём докладе по итогам обзора американской экономики подчеркнул необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП.

Организация считает, что нужно срочно остановить рост соотношения государственного долга и ВВП, поскольку такие высокие показатели дефицита и долга представляют риск для американской и мировой экономики.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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