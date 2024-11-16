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Поставки урана из России в США прекращаются

1:14
Экономика

Правительство России ввело временные запреты на экспорт обогащенного урана в США, сообщает "Газета.Ru".

Поставки урана из России в США прекращаются
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Премьер-министр Михаил Мишутин подписал соответствующий документ, как сообщает пресс-служба правительства.

Ограничения касаются вывоза обогащенного урана в Соединенные Штаты, а также по внешнеэкономическим контрактам с компаниями, зарегистрированными в США. Однако поставки, осуществляемые по разовым лицензиям, полученным от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России, не подпадают под эти ограничения.

Это решение стало ответом на меры, предпринятые Вашингтоном. 14 сентября Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что Москва рассматривает возможность полного прекращения поставок титана и урана в США, но намерена действовать взвешенно и осторожно.

Во время заседания с правительством 11 сентября Путин предложил обсудить вопрос о введении экспортных ограничений на стратегическое сырье, включая уран, титан и никель. Ранее также обсуждались последствия отказа США от импорта российского урана.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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