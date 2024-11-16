Эксперт рассказал про страны, находящиеся на пороге долгового кризиса

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Даниил Петухов из Президентской академии утверждает, что Турция и Аргентина находятся на грани долгового кризиса, сообщает "Финансы Mail".

Фото: flickr.com by USAID in Africa, PDM

Главными факторами, способствующими этому кризису, он назвал уровень государственного долга и процентные ставки, по которым страны занимают денежные средства на международных и внутренних рынках.

Несмотря на то, что соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) в этих странах относительно невысокое — 30% для Турции и 88% для Аргентины по сравнению с 255% в Японии и 122% в США, именно затруднения с оплатой долга ставят их под угрозу.

Петухов также отметил, что в Китае возможен долговой кризис, однако он появится не на уровне государства, а у провинций, где наблюдаются значительные объемы заимствований.

На прошлой неделе известный предприниматель Илон Маск призвал власти США к сокращению государственных расходов, чтобы избежать банкротства. В свою очередь, в Международном валютном фонде (МВФ) предсказали рост мирового государственного долга.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.