Крым надеется привлечь инвестиции Илона Маска

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Полуостров Крым приветствует инвестиции американского магната Илона Маска, сообщают argumenti.ru.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, инвестиции в Россию сулят немалые преимущества. Маск обладает передовыми технологиями и научными разработками, а Россия располагает ценными природными ресурсами.

Константинов считает, что сотрудничество с Маском станет бесценным приобретением для Крыма. Он отметил, что инвестиции в Россию станут честью и достижением для предпринимателя. Тесное взаимодействие с российскими организациями принесет обоюдную пользу.

Ранее Маск значительно увеличил свой капитал благодаря росту акций Tesla. Сам он уверен, что компания станет самой дорогой в мире, оставив конкурентов далеко позади.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



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