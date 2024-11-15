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Крым надеется привлечь инвестиции Илона Маска

0:54
Экономика

Полуостров Крым приветствует инвестиции американского магната Илона Маска, сообщают argumenti.ru.

Крым надеется привлечь инвестиции Илона Маска
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, инвестиции в Россию сулят немалые преимущества. Маск обладает передовыми технологиями и научными разработками, а Россия располагает ценными природными ресурсами.

Константинов считает, что сотрудничество с Маском станет бесценным приобретением для Крыма. Он отметил, что инвестиции в Россию станут честью и достижением для предпринимателя. Тесное взаимодействие с российскими организациями принесет обоюдную пользу.

Ранее Маск значительно увеличил свой капитал благодаря росту акций Tesla. Сам он уверен, что компания станет самой дорогой в мире, оставив конкурентов далеко позади.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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