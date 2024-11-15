Какие меры будут приняты по улучшению условий на рынке труда в России

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России планирует снять ряд ограничений на рынке труда, чтобы привлечь больше людей к работе, сообщают "Вести".

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Это подразумевает отмену ограничений на сверхурочную работу, которые в настоящее время составляют 120 часов в год. Правительство также рассматривает возможность снятия ограничений для пенсионеров, женщин и молодежи.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что эти изменения необходимы, поскольку многие люди хотят работать больше, а компании готовы платить им за это. Он подчеркнул, что вовлечение большего числа людей в рабочую силу является важным ресурсом для экономики России.

Правительство работает с профсоюзами, чтобы определить условия отмены ограничений. Президент Владимир Путин также поддержал улучшение условий труда и призвал к сотрудничеству между колледжами и работодателями, чтобы выпускники имели необходимое образование для рынка труда.

В настоящее время Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан и Тюменская область являются лидерами по ситуации на рынке труда, но потенциал для роста еще есть.

Уточнения

Рабо́та — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.



Сверхуро́чная рабо́та в трудовом праве — работа сверх установленной (нормальной) продолжительности рабочего времени, выполняемая по инициативе работодателя (в отличие от совместительства, когда работа производится по инициативе работника).





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