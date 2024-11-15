Стало известно, что войдёт во второй пакет санкций Евросоюза против России

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз работает над двумя новыми пакетами санкций против России, сообщают "Вести".

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Первый, известный как "теневой", нацелен на российские нефтяные танкеры. Он может включать меры против тех, кто участвует в нефтяной торговле с Россией. Ожидается, что этот пакет будет согласован до 2025 года.

Второй пакет будет более масштабным и коснется торговых отношений и сельскохозяйственной продукции из России. Его планируется представить в январе 2025 года и принять к 24 февраля.

Согласование санкций в последнее время затруднено из-за Венгрии, которая использует право вето. Однако ожидается, что ситуация изменится, когда в 2025 году Польша сменит Венгрию на посту председателя ЕС.

Несмотря на санкции, некоторые западные компании, в том числе немецкие промышленные предприятия и такие гиганты, как Mercedes и BMW, выразили желание вернуться на российский рынок.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров.



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