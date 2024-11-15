Почему Китай начал чаще блокировать платежи из дружественных по отношению к России стран

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Bank of China блокирует платежи в юанях из дружественных по отношению к России стран, сообщают "Вести".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Юристы и финансовые эксперты сообщают о случаях отклонения транзакций без связи с Москвой.

Bank of China занимает 4-е место в рейтинге активов внутри страны и за рубежом.

Китайские организации усиливают требования к клиентам для минимизации рисков вторичных санкций.

Проблемы с транзакциями через китайские финорганизации подтверждают различные ассоциации и компании: были зафиксированы отмены платежей из Казахстана, Киргизии, Армении и Грузии.

Эксперты отмечают, что Китай соблюдает американские санкции тщательнее, чем Вашингтон.

Главной причиной усиления контроля является решение администрации США накладывать вторичные санкции на финансовые учреждения, участвующие в оплате торговых сделок с Россией.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.





Транза́кция (англ transaction) — группа последовательных операций с базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с данными.



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