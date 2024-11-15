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Этот экзотический фрукт из Китая пользуется стабильно высоким спросом на Урале

0:54
Экономика

Уральские таможенные службы сообщили о значительном увеличении поставок драконьего фрукта в Россию, пишет EADaily.

Этот экзотический фрукт из Китая пользуется стабильно высоким спросом на Урале
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в Свердловскую область из Китая было доставлено более 20 тонн питайи (драконьего фрукта) стоимостью свыше 3 миллионов рублей.

С начала года в Урал ввезено свыше 47 тонн экзотических фруктов общей стоимостью 10 миллионов рублей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом в физическом выражении. Наибольший объем поставок зафиксирован в апреле.

Таможенный контроль за поступившими скоропортящимися товарами проводился в приоритетном порядке. Напоминаем, что питахайя представляет собой красивый и сладкий тропический фрукт, который по текстуре немного напоминает инжир.

Уточнения

Пита́йя или питаха́йя, — общее название плодов нескольких видов кактусов из родов Hylocereus и Stenocereus. Английское общеупотребительное название этих плодов — dragon fruit («драконий фрукт»).

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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