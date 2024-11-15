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Стало известно, сколько в среднем зарабатывают таксисты в Москве

0:59
Экономика

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале "Пул № 3", таксисты, работающие в столице, не могут считаться бедными, сообщает EADaily.

Стало известно, сколько в среднем зарабатывают таксисты в Москве
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, CC BY 4.0

В среднем их доход составляет около 150 тысяч рублей, однако аналогичная сумма уходит на оплату различных сборов и комиссий. 

В период с августа по октябрь 2024 года средний заработок московских таксистов составил 153 тысячи рублей, но для этого им приходилось работать около 11 часов каждый день. В октябре средний доход достиг 155 849 рублей. 

Среди дополнительных отчислений таксисты уплачивали 3% в пользу таксомоторных парков и 22% в виде комиссии агрегаторов. Если бы не эти расходы, их доходы могли бы составлять до 314 тысяч рублей.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
 

Комиссия — вознаграждение комиссионера по договору.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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