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Россиянам назвали способы борьбы с дефицитом финансовой подушки

1:50
Экономика

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований и директор Института нового общества, в интервью корреспонденту Общественной службы новостей поделился своими рекомендациями для россиян.

Россиянам назвали способы борьбы с дефицитом финансовой подушки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что привычка ждать помощи со стороны государства, Центрального банка или внешних факторов больше не актуальна. Для выхода из ситуации низких доходов необходимо обращаться к профессиям, которые предлагают достойную оплату в России и в которых требуются технически квалифицированные специалисты. 

Россияне сталкиваются с дефицитом финансовой подушки: по данным Webbankir, число граждан, чьи сбережения могут покрыть расходы на протяжении шести месяцев, уменьшилось вдвое. В то же время 63,1% респондентов заявили, что их запасы хватят не более чем на месяц. Доля тех, кто может продержаться на накоплениях в течение года, также снизилась с 11,3% до 4,3%. 

Колташов привел в пример сферу ремонта и отделки квартир, в которой уровень спроса остается стабильным, даже во время кризиса доходы могут достигать 300 тысяч рублей в месяц. При этом он подчеркнул важность не только зарабатывать, но и уметь сохранять деньги, избегая при этом возникновения долгов.

По его мнению, сейчас критически важно двигаться в те области, где есть ощутимый доход и возможность получения новых технических навыков, которые помогут расширить карьерные горизонты.

Колташов добавил, что многим гражданам долгое время внушали идею жизни в кредит, что, к сожалению, привело к увеличению долговых обязательств на фоне снижения накоплений.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Карье́ра - успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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