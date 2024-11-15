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Эти европейские страны покупали, покупают и ещё будут покупать газ из России

1:43
Экономика

Согласно расчетам экспертов, основанным на данных Евростата, более половины газа, поступающего из России, покупают Франция, Венгрия и Испания, сообщает "Царьград" со ссылкой на РИА Новости. Это основные покупатели российского газа в Европе.

Эти европейские страны покупали, покупают и ещё будут покупать газ из России
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Согласно оценкам, общий объём поставок газа в Европейский союз с января по август 2024 года составил девять миллиардов евро. Основную часть этого объёма составил трубопроводный газ, его стоимость достигла 4,6 миллиарда евро, в то время как доля сжиженного природного газа (СПГ) немного меньше — 4,4 миллиарда евро.

Наибольшая доля закупок газа приходится на Францию. В 2024 году поставки голубого топлива в эту страну увеличились на 30 процентов и составили 1,9 миллиарда евро.

В то же время, несмотря на почти тридцатипроцентное снижение поставок, Венгрия занимает второе место с объёмом закупок в 1,6 миллиарда евро.

Испания замыкает тройку лидеров с закупками на уровне 1,4 миллиарда евро.

Далее по рейтингу идут Италия, Греция, Словакия и Бельгия.

Интересно, что наибольший рост импорта за период с января по август 2024 года наблюдается в Литве, где он увеличился на 41 процент, и в Финляндии с ростом на 36 процентов, хотя объёмы закупок в этих странах всё же остаются сравнительно небольшими.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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