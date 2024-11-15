Готовы поделиться опытом, тиражировать свои наработки: Рустам Минниханов открыл обсуждение развития агломераций в Казани

Привлечение финансовых средств в инфраструктуру, строительство жилья, развитие транспортной сети — вопросы, актуальные не только для российских, но и для зарубежных агломераций. Практические подходы к их решения обсудили участники пленарной сессии, открывшей форум "РЕБУС: Агломерации: опыт, возможности, вызовы" 14 ноября на площадке "Казань Экспо".

Фото: Пресс-служба форума РЕБУС

Заседание началось с выступления Раиса Татарстана Рустама Минниханова, который обозначил наиболее актуальные вопросы развития агломераций в регионах России и за рубежом. Он подчеркнул, что необходимо выработать системный подход — создавать правовые механизмы и законодательную базу для привлечения в городскую инфраструктуру финансовых средств, обеспечить сбалансированное строительство не только нового жилья, но также общественных, социальных объектов.

Рустам Минниханов напомнил, что в 2024 году президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил подготовить 200 мастерпланов агломераций и крупных городов. Татарстан выполняет это поручение — на территории республики сформировано уже три агломерации, в них проживает более 3 млн человек, и на эти территории приходится 85% ВВП Татарстана. В республике накоплен внушительный и успешный опыт развития агломераций, которым она готова делиться.

Примеры эффективного и грамотного развития агломераций есть и за рубежом. Ван Цзидэ, председатель Народного политического консультативного совета города Сиань (КНР), в рамках пленарного заседания рассказал об опыте Китая. Так, в Сиане проживает 13 млн человек, город считается одним из самых крупных мировых мегаполисов, при этом его возраст превышает три тысячи лет. Он развивается как крупный научный центр, транспортный узел, внимание уделяется соответствующим объектам инфраструктуры. Рустам Минниханов обратил внимание участников пленарного заседания на опыт КНР и подчеркнул, что у агломерации должны быть центры притяжения, например, учебные заведения, поскольку стоит ориентироваться, в том числе, на привлечение молодежи.

Представитель Египта Омар Нагати, специалист Лаборатории городских исследований, обучения и экологических исследований Каирского кластера в своем выступлении напомнил, что Каир изначально строился без архитектурного плана, однако его сложившуюся застройку, уникальный облик нарушать не следует. Более того, в архитектуре города даже в таком виде отсутствует какой-либо хаос, а его устройство удивляет продуманностью. По мнению эксперта, в рамках развития агломераций и решения актуальных вопросов необходимо комбинировать практические решения с научными.

Заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин отметил важность задач по повышению демографии и предложил с этой целью создавать в стране "малые агломерации". По его словам, не стоит ориентироваться на жесткую урбанизацию — более предпочтителен путь разнообразия формата жилищного строительства в крупных агломерациях и регионах, включив в него малоэтажные дома и ИЖС для сбалансированного развития.

"Агломерации живут и развиваются, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Этот процесс сопряжен с целым рядом задач: создание рабочих мест, строительство и модернизация объектов инженерной, социальной инфраструктуры, транспортной сети. В каждом регионе и в каждой стране их решают по-своему, имеют свой уникальный опыт, который, безусловно, будет полезен и интересен".

На такой ноте и завершилось пленарное заседание. Подводя его итоги, Рустам Минниханов и Никита Стасишин договорились представить документы, разработанные в рамках форума, на обсуждение в Государственном Совете Российской Федерации.

15 ноября обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов продолжится: на второй день форума запланированы экспертные сессии и дискуссии, а также формирование резолюции, отражающей общие принципы по интеграции агломераций в законодательную практику с учетом мнений экспертов.