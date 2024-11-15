Куда ушли миллиарды — аудиторы потребовали от Росморречфлота провести проверку эффективности использования субсидий

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Счетная палата выявила нарушения в процессе углубления дна Волго-Каспийского канала, который осуществляет компания "Росморпорт", сообщает издание "Акценты".

Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Rom, CC BY-SA 4.0

Аудиторы потребовали от Росморречфлота провести более тщательную проверку эффективности использования субсидий, на которые было потрачено почти 5 млрд рублей.

Выделенные средства не всегда использовались по назначению. Некоторые дноуглубительные работы могли быть выполнены не в полном объеме или же с отклонениями от установленных стандартов, что свидетельствует о возможных приписках и недоделках.

"Росморпорт" запросил дополнительные 570 млн рублей в качестве субсидии, хотя такие средства у предприятия уже имелись. Запрос был удовлетворён, но при этом к тому времени из дна Волго-Донского канала было вычерпано почти на треть меньше грунта, чем указано в отчете. Аудиторы подсчитали, что теперь в бюджет нужно вернуть минимум 333 млн рублей, так как эти средства просто не были использованы.

Стоит отметить, что еще в 2022 году "Росморпорту" передали земснаряд для выполнения этих работ, однако он даже не был введен в эксплуатацию, как выяснила Счетная палата.

И дело здесь не только в деньгах. Волго-Донской канал является частью международного коридора "Север — Юг", через который суда движутся к портам Оля и Астрахань (оба находятся в Астраханской области).

Проверка показала, что фактические глубины в акваториях портов Астрахань и Оля не соответствуют заявленным параметрам.

Без углубления канала полноценная логистика между Россией, Ираном, Индией и другими странами будет невозможна. Это значит, что чиновники, провалившие эту работу, ударили по стратегической безопасности страны, не позволяя тяжелым судам проходить по каналу.

Уточнения

Аудитор (лат. auditor — слушающий) — лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг, документов и отчётности) и консультационной деятельностью, связанной с наладкой бухгалтерского учёта.





Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.





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