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Игнорировать не получается: ЕК улучшила прогноз по росту ВВП России

Еврокомиссия вновь улучшила прогноз по росту ВВП России
2:45
Экономика

В осеннем прогнозе Еврокомиссии (ЕК) улучшены ожидания по росту ВВП России в 2024 году. Теперь ожидается увеличение на 3,5%, а не на 2,9%, как предполагалось весной.

Еврокомиссия вновь улучшила прогноз по росту ВВП России
Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM

Прогноз на 2025 год также был скорректирован в сторону увеличения. Ожидается рост на 1,8%, а не на 1,7%, как ожидалось ранее.

В 2026 году, согласно прогнозу ЕК, рост экономики России составит 1,6%.

В 2023 году, по данным ЕК, экономика России выросла на 3,6%.

В докладе отмечается, что после неожиданно сильного роста ВВП в первой половине 2024 года ожидается замедление экономической активности в оставшейся части года и дальнейшее замедление в 2025 и 2026 годах.

Ранее Министерство экономического развития Российской Федерации повысило оценку роста ВВП России за девять месяцев текущего года до 4,2% с 4%. Прогноз роста экономики по итогам года на уровне 3,9% остаётся актуальным, сообщил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.

В среду Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП в третьем квартале, которая составила 3,1%. Это значение оказалось лучше, чем прогноз Минэкономразвития, который был опубликован в конце октября и составлял 2,9%.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в третьем квартале 2024 года составил 3,1%. С учётом этого была уточнена оценка роста экономики за девять месяцев: он составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогноз роста ВВП в 3,9% по итогам 2024 года остаётся актуальным, сказал Денисов.

По его словам, основным фактором роста стала обрабатывающая промышленность, где наибольший вклад внёс машиностроительный комплекс.

Денисов отметил, что высокие показатели продемонстрировало производство отдельных видов транспортных средств и оборудования, включая вагоны, тепловозы и другие, а также выпуск компьютеров и электроники.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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