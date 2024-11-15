100 тысяч рублей — не предел! Сколько зарабатывают дворники в 2024 году

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

С приближением зимы в Москве снова актуализируется проблема нехватки дворников. Хотя эксперты уверяют, что рабочей силы достаточно, растущий спрос на услуги уборки приводит к увеличению зарплат.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Некоторые дворники, особенно те, кто работает в частных компаниях, зарабатывают более 100 тыс. рублей в месяц. Это, как правило, те, кто обслуживает территории бизнес-центров, торговых комплексов или частных клиник.

Такие зарплаты приближаются к уровням офисных работников: на руки дворники могут получать от 100 до 120 тыс. рублей. Кроме того, они часто могут рассчитывать на дополнительные льготы: гибкий график, компенсацию за проезд, бесплатное питание, зоны отдыха и другие бонусы.

В Санкт-Петербурге зарплаты дворников чуть ниже, чем в Москве, и составляют около 80 тыс. рублей.

Уточнения

Дво́рник — человек, работа которого связана с поддержанием чистоты и порядка во дворе и на улице.



За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе. В зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.



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