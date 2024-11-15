Ставка на мир: украинские облигации выросли после триумфа Трампа

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах стоимость суверенных облигаций Украины значительно увеличилась, сообщает Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, PDM

Украинские облигации, включая бумаги с погашением в 2036 году, подорожали на 12%, с 44 до 49 центов за доллар. ВВП-варранты также выросли на 2,6 цента, что является максимальным ростом с начала спецоперации.

Этот рост вызван надеждами инвесторов на прекращение военных действий и улучшение кредитоспособности Украины.

Один из украинских инвесторов охарактеризовал это как "самую неожиданную сделку Трампа". Облигации начали расти в цене ещё до оглашения итогов выборов, поскольку многие участники рынка предсказывали такой исход.

Однако, как отметил менеджер лондонской управляющей компании Ninety One Тис Лоу, не все инвесторы считают, что конец конфликта наступит в ближайшее время.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й (с 2025) избранный президент США.



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей.



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