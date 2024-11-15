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Рубль сдаёт позиции: что стоит за ростом доллара перед Новым годом?

1:29
Экономика

Рубль продолжает падать перед новогодними праздниками на фоне усиленного спроса на импортные товары. Об этом сообщил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в интервью "Москве 24".

Рубль сдаёт позиции: что стоит за ростом доллара перед Новым годом?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

14 ноября курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей, что стало первым таким случаем за несколько месяцев.

Экономист объяснил это тем, что граждане активно покупают импортную технику, ожидая повышения цен на неё в ближайшее время. Это создаёт дефицит долларового обеспечения, что, в свою очередь, приводит к ослаблению рубля.

Остапкович отметил, что до конца года рубль будет колебаться вокруг отметки 100 рублей за доллар, но в 2025–2026 годах российская валюта, скорее всего, начнёт постепенно укрепляться.

По его словам, даже несмотря на рост доллара, текущая ситуация благоприятна для российской экономики, поскольку экспорт товаров становится дороже, что приносит дополнительный доход в бюджет. При этом доля импортных товаров в потребительской корзине сокращается, что также оказывает положительное влияние на экономику.

Эксперт подчеркнул, что доллар растёт на мировых рынках, но российская экономика уже адаптировалась к изменениям, и влияние американской валюты на внутренний рынок стало менее заметным.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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