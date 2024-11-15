Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия рассматривает возможность введения запрета на ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, установив нулевую квоту.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Как сообщает издание "Известия", текущая квота на импорт этих семян остаётся неиспользованной, в то время как отечественные семена демонстрируют хорошие результаты по урожайности.

Кроме того, планируется сохранить квоты на ввоз высокоолеинового подсолнечника и восковидной кукурузы на уровне 2024 года. На данный момент производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы в России превышают потребности посевной кампании 2025 года, которая оценивается в 44 тысячи тонн семян подсолнечника и 80 тысяч тонн кукурузы.

Министерство рассматривает введение нулевой квоты как способ поддержания самодостаточности в этих сельскохозяйственных культурах.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.