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Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию

0:57
Экономика

Россия рассматривает возможность введения запрета на ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран, установив нулевую квоту.

Недружественные страны больше не смогут поставлять кукурузу в Россию
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Как сообщает издание "Известия", текущая квота на импорт этих семян остаётся неиспользованной, в то время как отечественные семена демонстрируют хорошие результаты по урожайности.

Кроме того, планируется сохранить квоты на ввоз высокоолеинового подсолнечника и восковидной кукурузы на уровне 2024 года. На данный момент производство и запасы семян подсолнечника и кукурузы в России превышают потребности посевной кампании 2025 года, которая оценивается в 44 тысячи тонн семян подсолнечника и 80 тысяч тонн кукурузы.

Министерство рассматривает введение нулевой квоты как способ поддержания самодостаточности в этих сельскохозяйственных культурах.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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