Составлен рейтинг лучших работодателей в России

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российском рейтинге лучших работодателей по версии Forbes ведущие компании "Авито", Lamoda, ВТБ, Сбер и Т-Банк были отмечены "платиновым" статусом за высокие показатели по критериям ESG: экология (E), социальные аспекты (S) и корпоративное управление (G).

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, PDM

В этом году журнал разделил 167 участников рейтинга на четыре группы — платина, золото, серебро и бронза, не присваивая конкретные места.

В группу "платиновых" вошли 26 компаний, среди которых выделены известные бренды и корпорации, такие как AB InBev Efes, "Альфа-банк", ГК "Самолет", "МегаФон", МТС, "ВымпелКом", "Росатом" и "Ростелеком", а также "Лаборатория Касперского" и "Яндекс". Впервые в этот престижный сегмент попали компании "Металлоинвест", ПАО "Татнефть" и производитель алюминия и электроэнергии "Эн+", что подчеркивает их значительный прогресс в ESG-направлениях и вклад в развитие устойчивого бизнеса в России, сообщает РБК.

Forbes уделяет особое внимание компаниям, которые активно внедряют экологические и социальные стандарты, демонстрируют приверженность устойчивому развитию и совершенствуют корпоративное управление. Включение новых участников в "платиновый" список свидетельствует о растущем внимании к экологической и социальной ответственности бизнеса в России.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.



Работода́тель — один из субъектов трудового права.



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