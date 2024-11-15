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Словакия намерена защитить своё право на российскую нефть

1:03
Экономика

Словакия стремится сохранить поставки российской нефти и намерена обратиться к Еврокомиссии с просьбой продлить для себя исключение из санкционного запрета на ее импорт. Такое заявление сделал министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, находясь с рабочим визитом в Венгрии.

Словакия намерена защитить своё право на российскую нефть
Фото: flickr.com by Jorge Andrade, CC BY-SA 2.0

По его словам, нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе ориентирован на переработку именно российской нефти, и её отказ может вызвать значительные производственные проблемы, влияя на поставки топлива как для стран ЕС, так и для Украины, сообщает ТАСС.

Бланар отметил, что Россия для Словакии всегда была надежным партнером, стабильно выполняющим свои контрактные обязательства по поставке топлива, газа и нефти. Российская нефть также является более доступной по цене по сравнению с предложениями альтернативных поставщиков, что делает диверсификацию затратным и постепенным процессом для страны.

Уточнения

Слова́кия (словац. Slovensko [ˈslɔʋɛnskɔ], ), официальное название — Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika [ˈslɔʋenskaː ˈrepublika]) — государство в Центральной Европе.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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