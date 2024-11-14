Еврокомиссия поддержала транш для Киева на €4,1 млрд

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия подтвердила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки.

Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free)

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что Украина выполнила все девять условий, необходимых для получения средств, включая реформы в таких сферах, как борьба с коррупцией, улучшение бизнес-среды, регулирование рынка труда, энергетика и охрана окружающей среды. Эти направления реформ стали ключевыми критериями оценки для предоставления помощи, и успешное их выполнение подтвердило приверженность Украины к реформам, сообщает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также опубликовала заявление о поддержке Украины, подчеркнув важность продолжения европейской помощи, но не упомянула, что решение должно пройти одобрение Совета ЕС.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.



Ки́ев (укр. Київ, МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом.



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