Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить щавель на своём участке — от посева до урожая
Шеф-повар объяснил, какие масла лучше всего подходят для жарки
Российские археологи раскрыли тайны древней гробницы у пирамид Гизы
Бывший игрок ЦСКА назвал Дзюбу глупым ребёнком
Ингредиенты пилингов, которые подарят вашей коже здоровое сияние
Диетолог рассказала, как правильно выбрать протеиновые батончики
Шашлык без костра: секреты приготовления в домашних условиях
Думал, что пакет торчит из-под днища пикапа, а оказалось намного хуже
Учёные нашли новую область памяти вне мозга

Еврокомиссия поддержала транш для Киева на €4,1 млрд

0:57
Экономика

Еврокомиссия подтвердила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки.

Еврокомиссия поддержала транш для Киева на €4,1 млрд
Фото: Фото: freepik. com/freepik (License: Free)

В пресс-службе Еврокомиссии сообщили, что Украина выполнила все девять условий, необходимых для получения средств, включая реформы в таких сферах, как борьба с коррупцией, улучшение бизнес-среды, регулирование рынка труда, энергетика и охрана окружающей среды. Эти направления реформ стали ключевыми критериями оценки для предоставления помощи, и успешное их выполнение подтвердило приверженность Украины к реформам, сообщает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также опубликовала заявление о поддержке Украины, подчеркнув важность продолжения европейской помощи, но не упомянула, что решение должно пройти одобрение Совета ЕС.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Ки́ев (укр. Київ, МФА: ) — столица и крупнейший по населению город Украины, город со специальным статусом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Последние материалы
Как вырастить щавель на своём участке — от посева до урожая
Шеф-повар объяснил, какие масла лучше всего подходят для жарки
Еврокомиссия поддержала транш для Киева на €4,1 млрд
Российские археологи раскрыли тайны древней гробницы у пирамид Гизы
Бывший игрок ЦСКА назвал Дзюбу глупым ребёнком
Ингредиенты пилингов, которые подарят вашей коже здоровое сияние
Диетолог рассказала, как правильно выбрать протеиновые батончики
Шашлык без костра: секреты приготовления в домашних условиях
Учёные нашли новую область памяти вне мозга
Думал, что пакет торчит из-под днища пикапа, а оказалось намного хуже
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.