В своем Telegram-канале "Газпром" выразил обеспокоенность относительно стремления стран Евросоюза искусственно сократить спрос на газ, что, по его мнению, наносит ущерб их экономике.
Компания убеждена, что такие меры приведут к снижению потребления газа в Европе и будут способствовать закрытию предприятий, нуждающихся в большом количестве энергии.
"Газпром" отмечает, что политика ЕС уже привела к значительному уменьшению использования газа, закрытию энергоемких производств и перемещению производственных мощностей в другие регионы. Прогнозы компании указывают на то, что эта тенденция сохранится и в будущем.
В долгосрочной перспективе уровень добычи газа в Европе не возрастет из-за истощения собственных запасов. В то же время, мировой спрос на газ с января по октябрь 2024 года увеличился на 80 миллиардов кубометров, причем более 70% этого роста пришлись на Россию, Китай и Индию.
Несколько ранее стало известно о запрете, который Германия наложила на оператора терминалов СПГ, запрещая принимать суда с российским газом в своих портах.
Это решение было принято после того, как Deutsche Energy Terminal сообщила о своих намерениях загрузить топливо из России в Брунсбюттеле. Министерство экономики Германии обосновало этот шаг необходимостью защиты государственных интересов.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Перспекти́ва (фр. perspective, итал. prospettiva, от лат. perspicere — ясно видеть, смотреть сквозь, проникать взором, пристально рассматривать) — ясное ви́дение, панорама, взгляд вдаль, картина широкого пространства.
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