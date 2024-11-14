Вице-премьер РФ поручил изучить поставки картофеля из-за рубежа

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил Минэкономразвития и Минсельхозу РФ проработать возможности импорта картофеля из дружественных стран. Цель инициативы — удовлетворить растущий спрос на этот продукт в России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Несмотря на это, Патрушев подчеркнул важность развития отечественного сельского хозяйства и производства картофеля на российских полях.

Он отметил, что государство стремится обеспечить потребности внутреннего рынка не только за счёт импорта, но и посредством укрепления национального производства. Для этого в России реализуется федеральный проект, направленный на поддержку отечественного производства картофеля и овощей, который включает различные меры стимулирования и помощи аграрному сектору.

Проект предоставляет российским аграриям дополнительные ресурсы для повышения урожайности и стабильности поставок, помогая сократить зависимость от внешних источников продовольствия.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Заместитель председателя Правительства Российской Федерации также Первый заместитель председателя Правительства РФ или вице-премьер РФ, — одна из государственных должностей Российской Федерации.



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