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Еврокомиссия наложила штраф на Meta* за нарушение конкуренции

1:05
Экономика

Европейская комиссия оштрафовала корпорацию Meta* на сумму почти €800 млн за нарушение антимонопольных правил в рекламе.

Еврокомиссия наложила штраф на Meta* за нарушение конкуренции
Фото: wikimedia.org by Romaine, PDM

В заявлении ЕК уточняется, что штраф составляет €797,72 млн и был наложен за действия Meta*, связанные с интеграцией сервиса Marketplace с социальной сетью Facebook.

Компания, по мнению комиссии, использовала свое доминирующее положение, чтобы навязать другим поставщикам услуг в сфере онлайн-рекламы свои условия размещения объявлений, что нарушает принципы конкуренции. Эти действия привели к тому, что конкуренты Meta* столкнулись с ограничениями, так как доступ к онлайн-рынку был ограничен из-за слияния сервиса объявлений с Facebook.

Еврокомиссия рассматривает подобные действия как злоупотребление рыночной властью, направленное на исключение конкурентов и получение преимущества.

*признана в России экстремистской и запрещена

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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