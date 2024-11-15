Сбер поднимает ставки по базовым ипотечным программам

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 15 ноября Сбербанк объявил об увеличении процентных ставок по основным ипотечным продуктам на 3,5 процентных пункта, сообщает ТАСС.

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Это решение было принято в результате повышения ключевой ставки Центробанка и роста стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ). По словам представителя банка, изменения коснутся как первичного, так и вторичного рынков жилья.

После нововведений минимальные ставки по ипотечным программам на платформе "Домклик" составят 28,4% для первичного жилья и 28,1% для вторичного. При этом клиенты, чьи заявки были одобрены до изменения условий, смогут получить кредиты на старых условиях, как сообщили в банке.

Кроме того, в связи с изменением базовых ставок, Сбербанк также повысит средневзвешенные ставки по программам льготной ипотеки. Увеличение будет варьироваться от 1 до 2,5 процентных пунктов в зависимости от суммы займа. Это повлияет на заемщиков, чьи кредиты превышают лимиты, установленные действующими государственными программами льготного кредитования.

Уточнения

Банк — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



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