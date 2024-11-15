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Федеральной торговой комиссии США стало известно, что Microsoft злоупотребляет своим положением на рынке программного обеспечения

0:51
Экономика

 Федеральная торговая комиссия (FTC) США готовится начать расследование антиконкурентных действий в сфере облачных вычислений Microsoft, сообщили Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Федеральной торговой комиссии США стало известно, что Microsoft злоупотребляет своим положением на рынке программного обеспечения
Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Агентство изучает заявления о том, что гигант в сфере программного обеспечения потенциально злоупотребляет своим положением на рынке программного обеспечения для повышения производительности, навязывая жёсткие условия лицензирования, и таким образом помешать клиентам переносить свои данные из облачного сервиса Azure на другие конкурирующие платформы.

Согласно отчёту, рассматриваемые тактики включают существенное повышение стоимости подписки, взимание высоких сборов за выход, создание несовместимости продуктов Office 365 с конкурирующими облачными сервисами.

Уточнения

Microsoft Corporation («Ма́йкрософт») — американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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