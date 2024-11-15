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В Челябинской области построят завод по сжижению природного газа с участием России и Ирана

1:12
Экономика

В Челябинской области планируется строительство завода по сжижению природного газа с участием России и Ирана. Об этом сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков.

В Челябинской области построят завод по сжижению природного газа с участием России и Ирана
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, инвестиции в проект составят не менее 1,2 миллиарда рублей, а основным инвестором выступит иранская сторона.

Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Меморандум о строительстве был подписан в рамках международного форума "МТК Север-Юг" в Астрахани.

В мероприятии приняли участие представители компаний North-South Corridor Development Group, "КриоГаз-Челябинск", Союза организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество" и Каспийского международного интеграционного клуба "Север-Юг".

Форум "МТК Север-Юг", который проходил с 13 по 15 ноября, собрал более 300 участников из 20 стран мира, включая представителей Ирана, Ирака, Омана, ОАЭ, Пакистана, Египта, Эфиопии и Танзании.

Уточнения

Ира́н  с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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