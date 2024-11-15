В Японии наблюдается бум бизнес-туризма

Как туристическое направление, Япония никогда не была так популярна, сообщает The Japan Times.
С января по сентябрь число иностранных туристов составило 26,88 миллиона человек, что превышает общее число прибывших в 2023 году.
Всё больше людей приезжают в страну для участия в совещаниях, презентациях, конференциях и выставках — бизнес-туризм в тренде. Ожидается, что в связи с проведением в Осаке в следующем году выставки "Экспо-2025" число участников деловых мероприятий будет только расти.
Япония стремится стать местом проведения международных конференций в Азии и войти в пятёрку лучших мест в мире к 2030 году.
В 2023 году Япония заняла седьмое место в рейтинге Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) — проведено было за год 363 мероприятия. Лидером рейтинга стали США (690 мероприятий).
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.
Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.
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