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В Японии наблюдается бум бизнес-туризма

1:09
Экономика

Как туристическое направление, Япония никогда не была так популярна, сообщает The Japan Times.

В Японии наблюдается бум бизнес-туризма
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

С января по сентябрь число иностранных туристов составило 26,88 миллиона человек, что превышает общее число прибывших в 2023 году.

Всё больше людей приезжают в страну для участия в совещаниях, презентациях, конференциях и выставках — бизнес-туризм в тренде. Ожидается, что в связи с проведением в Осаке в следующем году выставки "Экспо-2025" число участников деловых мероприятий будет только расти.

Япония стремится стать местом проведения международных конференций в Азии и войти в пятёрку лучших мест в мире к 2030 году.

В 2023 году Япония заняла седьмое место в рейтинге Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) — проведено было за год 363 мероприятия. Лидером рейтинга стали США (690 мероприятий). 

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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