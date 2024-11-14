Стало известно, почему в России увеличилось потребление мидий, кальмаров и гребешков

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается заметное увеличение потребления морских деликатесов.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Исследование, выполненное Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников в сотрудничестве с аналитической компанией NTech, указывает на значительный рост продаж морских моллюсков.

В течение первых семи месяцев 2024 года объемы реализации увеличились на 19% в натуральном выражении, а в денежном эквиваленте прирост составил 25%, как сообщает РБК.

Особенно выраженный рост возникает в секторе замороженной продукции — продажи замороженного гребешка возросли на 54,5%, а кальмаров — на 50,4%.

Мидии также продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 2,4% в количестве. Компания NielsenIQ подтверждает эту тенденцию, отмечая, что за девять месяцев 2024 года продажи замороженных мидий возросли на 39%.

Российские производители активно увеличивают объемы производства морепродуктов. За три квартала 2024 года было произведено 31,9 тысячи тонн моллюсков и беспозвоночных, что на 77,5% превышает показатели того же периода предыдущего года. Общее производство замороженных, сушеных и соленых моллюсков достигло 65,4 тысячи тонн.

Эксперты связывают рост интереса к моллюскам с несколькими факторами.

Во-первых, это растущая популярность паназиатской кухни среди россиян.

Во-вторых, увеличение доходов населения способствует разнообразию питания.

Кроме того, сохраняется тренд на "маленькие радости" — люди стремятся порадовать себя вкусной едой ресторанного уровня, не выходя из дома.

Уточнения

Ми́дии (лат. Mytilus) — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae).



Морские гребешки (лат. Pectinidae) — семейство морских двустворчатых моллюсков из отряда Pectinida.



Кальма́ры (лат. Teuthida) — ранее выделявшийся отряд десятируких головоногих моллюсков. Тело представителей группы обтекаемой цилиндрической формы с двумя треугольными боковыми плавниками, обычно заостренное на заднем конце. Голова чётко отделена от туловища, на ней расположены щупальца с присосками и крючками.



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