Балтика планирует приобрести пивзаводы в Чувашии и Татарстане

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пивоваренная компания "Балтика" находится в процессе переговоров о покупке заводов "Букет Чувашии" и "Булгарпиво", согласно информации "Ведомостей», ссылающихся на три осведомленных источника.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

По данным одного из источников, "Балтика" заинтересована в производственных мощностях завода "Букет Чувашии", специализирующегося на производстве солода. В настоящее время сделка проходит рассмотрение в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), однако финансовые условия пока не раскрыты.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% акций "Букет Чувашии" в сумму около 2 миллиардов рублей, в то время как генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров предполагает, что "Булгарпиво" стоит около 700 миллионов рублей. В итоге, общая стоимость возможной сделки может составить примерно 3 миллиарда рублей.

Завод "Булгарпиво", который был основан в 1981 году, обладает производственными мощностями до 13 миллионов дал в год и принадлежит бизнесмену Олегу Мешкову.

В прошлом году выручка этого предприятия снизилась на 5% и составила 1,4 миллиарда рублей, тогда как чистый убыток увеличился до 150 миллионов рублей.

Эксперты полагают, что финансовые ресурсы "Балтики" смогут помочь в модернизации завода и улучшении его рыночных позиций. В течение октября 2023 года налоговая служба подала иск о банкротстве "Булгарпива", однако суд прекратил разбирательство в декабре того же года.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.



Со́лод — намоченные и пророщенные семена злаков: чаще всего ячменя, реже — ржи, пшеницы, кукурузы, тритикале. Проращивание зёрен злаковых культур позволяет запустить процесс ферментации.



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