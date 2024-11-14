Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты
Зачем садоводы со всего мира выбирают боярышник для своих участков
Овчарки: верные друзья или непростые питомцы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Три распространённые ошибки, которые сделают пересохшие осенью губы ещё суше
Новые тренды в питании назвала нутрициолог
Главные советы по правильной расстановке мебели в спальне
Терапевт назвал главную опасность самостоятельного приёма антибиотиков
Молодую жену Петросяна возмутили цены в театральном буфете

Балтика планирует приобрести пивзаводы в Чувашии и Татарстане

1:43
Экономика

Пивоваренная компания "Балтика" находится в процессе переговоров о покупке заводов "Букет Чувашии" и "Булгарпиво", согласно информации "Ведомостей», ссылающихся на три осведомленных источника.

Балтика планирует приобрести пивзаводы в Чувашии и Татарстане
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

По данным одного из источников, "Балтика" заинтересована в производственных мощностях завода "Букет Чувашии", специализирующегося на производстве солода. В настоящее время сделка проходит рассмотрение в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), однако финансовые условия пока не раскрыты.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% акций "Букет Чувашии" в сумму около 2 миллиардов рублей, в то время как генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров предполагает, что "Булгарпиво" стоит около 700 миллионов рублей. В итоге, общая стоимость возможной сделки может составить примерно 3 миллиарда рублей.

Завод "Булгарпиво", который был основан в 1981 году, обладает производственными мощностями до 13 миллионов дал в год и принадлежит бизнесмену Олегу Мешкову.

В прошлом году выручка этого предприятия снизилась на 5% и составила 1,4 миллиарда рублей, тогда как чистый убыток увеличился до 150 миллионов рублей.

Эксперты полагают, что финансовые ресурсы "Балтики" смогут помочь в модернизации завода и улучшении его рыночных позиций. В течение октября 2023 года налоговая служба подала иск о банкротстве "Булгарпива", однако суд прекратил разбирательство в декабре того же года.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.

Со́лод — намоченные и пророщенные семена злаков: чаще всего ячменя, реже — ржи, пшеницы, кукурузы, тритикале. Проращивание зёрен злаковых культур позволяет запустить процесс ферментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Садоводство, цветоводство
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате Аудио 
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Последние материалы
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Балтика планирует приобрести пивзаводы в Чувашии и Татарстане
Здоровье питомца: натуральные средства на страже
В Ираке найдено боле битвы, описанное в знаменитых летописях
От лозы до плодов: как ускорить процесс созревания винограда
Почему огурцы становятся пустыми внутри и как этого избежать
Три простые домашние маски, которые избавят от шелушений и залечат трещинки на губах
Эксперт назвал три способа избавиться от хруста в шее
Рецепт вкуснейшего печенья, которое очень просто готовить
Ротенберг рассказал о продаже арены в Хельсинки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.