В России наладят новую линию по производству сливочного масла

Во время рабочего визита на Молочный комбинат "Петмол" заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев сообщил о возможном расширении линейки по производству сливочного масла в Санкт-Петербурге, пишет "Телеканал Санкт-Петербург".
Вместе с губернатором города Александром Бегловым они осмотрели производственные линии.
Ежедневно на комбинате перерабатывают более 350 тонн молока, что составляет свыше ста тысяч тонн в год. Сырьё поставляется из 21 хозяйства Ленинградской области и соседних регионов.
На предприятии отмечают рост производства примерно на 18%.
Продукцию поставляют в 11 регионов страны. Всего выпускается 27 видов продукции, среди которых может появиться и расширение ассортимента сливочного масла.
Комбинат (от лат. combinatus — соединённый; com- и bini — по двое) — объединение промышленных предприятий смежных отраслей, в котором продукция одного предприятия служит сырьём или материалом для другого, а также объединение мелких производств, направленных на комплексное обслуживание.
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