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В России наладят новую линию по производству сливочного масла

0:53
Экономика

Во время рабочего визита на Молочный комбинат "Петмол" заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев сообщил о возможном расширении линейки по производству сливочного масла в Санкт-Петербурге, пишет "Телеканал Санкт-Петербург".

В России наладят новую линию по производству сливочного масла
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Вместе с губернатором города Александром Бегловым они осмотрели производственные линии.

Ежедневно на комбинате перерабатывают более 350 тонн молока, что составляет свыше ста тысяч тонн в год. Сырьё поставляется из 21 хозяйства Ленинградской области и соседних регионов.

На предприятии отмечают рост производства примерно на 18%.

Продукцию поставляют в 11 регионов страны. Всего выпускается 27 видов продукции, среди которых может появиться и расширение ассортимента сливочного масла.

Уточнения

Комбинат (от лат. combinatus — соединённый; com- и bini — по двое) — объединение промышленных предприятий смежных отраслей, в котором продукция одного предприятия служит сырьём или материалом для другого, а также объединение мелких производств, направленных на комплексное обслуживание.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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