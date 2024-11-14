Австрийская OMV победила в арбитраже против Газпром экспорта

OMV, австрийская энергетическая компания, выиграла арбитражный иск против "Газпром экспорта" и требует компенсацию в размере 230 млн евро за остановку поставок газа по контракту с Германией, сообщает EADaily.

Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1, CC BY-SA 4.0

OMV вынуждена была закупать недостающие объемы на дорогом спотовом рынке, по этой причине компания потребовала возмещения убытков.

В настоящее время поставки российского газа в Австрию не затронуты, но OMV не исключает, что они могут быть остановлены в связи с арбитражным решением. Компания предупредила, что в случае прекращения поставок ей придется закупать недостающие объемы на спотовом рынке, что приведет к значительным убыткам.

OMV является крупнейшим импортером российского газа в Австрию, получая около 40% транзита через Украину. Ранее "Газпром" подал иск против OMV в российский арбитражный суд, пытаясь запретить компании участвовать в международных арбитражных разбирательствах. Однако это не помешало OMV выиграть дело в Швейцарии.

Арбитражное решение было принято на фоне споров о поставках газа по "Северному потоку".

Летом 2022 года поставки по газопроводу были сокращены из-за санкций и проблем с ремонтом, а в сентябре из-за диверсии были разрушены нитки "Северного потока", поэтому прокачка газа прекратилась.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.





А́встрия — государство в Центральной Европе.



Арбитражное производство как форму урегулирования споров — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения. Включает внутригосударственные третейские суды (domestic arbitration); международный коммерческий арбитраж (international commercial arbitration); международный инвестиционный арбитраж (international investment arbitration); межгосударственный арбитраж (interstate arbitration).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.