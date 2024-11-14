Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре способа приготовить курицу с идеальной корочкой
5 признаков, как отличить качественную незамерзайку от подделки
В России наладят новую линию по производству сливочного масла
Рассказываем, как сделать кардиотренировки более интересными и эффективными
Собачьи секреты: что нужно знать каждому владельцу
Как создать эффектный цветник всего из трех растений
Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО
Важные советы по выбору ковра для детской комнаты
Неизвестную гробницу Древнего царства обнаружили рядом с пирамидой Хеопса

Австрийская OMV победила в арбитраже против Газпром экспорта

Экономика

OMV, австрийская энергетическая компания, выиграла арбитражный иск против "Газпром экспорта" и требует компенсацию в размере 230 млн евро за остановку поставок газа по контракту с Германией, сообщает EADaily.

Австрийская OMV победила в арбитраже против Газпром экспорта
Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1, CC BY-SA 4.0

OMV вынуждена была закупать недостающие объемы на дорогом спотовом рынке, по этой причине компания потребовала возмещения убытков.

В настоящее время поставки российского газа в Австрию не затронуты, но OMV не исключает, что они могут быть остановлены в связи с арбитражным решением. Компания предупредила, что в случае прекращения поставок ей придется закупать недостающие объемы на спотовом рынке, что приведет к значительным убыткам.

OMV является крупнейшим импортером российского газа в Австрию, получая около 40% транзита через Украину. Ранее "Газпром" подал иск против OMV в российский арбитражный суд, пытаясь запретить компании участвовать в международных арбитражных разбирательствах. Однако это не помешало OMV выиграть дело в Швейцарии.

Арбитражное решение было принято на фоне споров о поставках газа по "Северному потоку".

Летом 2022 года поставки по газопроводу были сокращены из-за санкций и проблем с ремонтом, а в сентябре из-за диверсии были разрушены нитки "Северного потока", поэтому прокачка газа прекратилась.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
 

А́встрия — государство в Центральной Европе.

Арбитражное производство как форму урегулирования споров — рассмотрение спора негосударственными арбитрами с вынесением обязательного для сторон решения. Включает внутригосударственные третейские суды (domestic arbitration); международный коммерческий арбитраж (international commercial arbitration); международный инвестиционный арбитраж (international investment arbitration); межгосударственный арбитраж (interstate arbitration).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Авто
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака Аудио 
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Еда и рецепты
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Последние материалы
Четыре способа приготовить курицу с идеальной корочкой
5 признаков, как отличить качественную незамерзайку от подделки
В России наладят новую линию по производству сливочного масла
Рассказываем, как сделать кардиотренировки более интересными и эффективными
Собачьи секреты: что нужно знать каждому владельцу
Как создать эффектный цветник всего из трех растений
Слушания Конгресса США: Пентагон утаивает информацию об НЛО
Важные советы по выбору ковра для детской комнаты
Неизвестную гробницу Древнего царства обнаружили рядом с пирамидой Хеопса
Черчесов перевел свое отчество как Приветович
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.